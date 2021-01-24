شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزي، بشمال سيناء، الأحد، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف شوكة أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.