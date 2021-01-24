شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عُقد الملكة نازلي باستفتاء متحف المجوهرات الملكية للعرض في فبراير مجاناً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، نتيجة استفتاء «أنت من تقرر»، والذى يطلقه المتحف شهريا للتصويت على أفضل قطعة أثرية من قبل العاملين وجمهور محبي الآثار للفوز بأعلى الأصوات وعرضها في الشهر الذي يلي التصويت باعتبارها الحاصلة على أعلى الأصوات.

وذكر المتحف أن القطعة الفائزة هي عقد من الجمشت من مجموعة الملكة نازلي، مكون من 22 حبة من الجمشت مستديرة ويحبس كل حبة محبسان من الذهب ويفصل الحبات عن بعضها فواصل من السلاسل الذهبية بمسافات متساوية وينتهي طرفه بسلسلتين من الذهب.

ونافس في الاستفتاء خلال يناير الجارى لاختيار قطعة شهر فبراير المقبل 5 قطع من مقتنيات الملكة نازلى، وهى علبة بودرة مربعة الشكل من الطبخ لون الكهرمان ويتوسطها تاج من البلاتين وأسفل التاج حرفN مرصع بأحجار الماس، والقطعة الثانية عبارة عن علبة صغيرة الحجم من الذهب بيضاوية الشكل محيطها مموج مغطاة من الخارج بالمينا الصفراء عليها باقة ورد من الذهب، مغطى بالمينا باللون البنفسجي والوردي والأصفر وأوراق شجر باللون الأخضر وإحدى الزهور مرصعة بالماس الفلمنك.

كما جاءت القطعة الثالثة، عبارة عن شارة لجنة سيدات الهلال الأحمر عبارة عن ميدالية ذهبية مستديرة الشكل على أحد وجهيها إطار مغطى بالمينا البيضاء، وعلى الجزء المحصور بين الدائرة والإطار الخارجي غصن الزيتون بالبارز ويعلو الميدالية تاج من الذهب مغطى بالمينا الزرقاء والحمراء والبيضاء ويعلو التاج هلال ونجمة والوجه الآخر للميدالية مكتوب عليه نازلى متصلة بشريط من الحرير الستان الأحمر ووسطه تقليم أبيض به محبس من الذهب مستطيل مكتوب عليه (لجنة سيدات الهلال الأحمر)، مغطى فوارغه بالمينا البيضاء وخلفه إبرة دبوس شنكل للتثبيت من الذهب مكتوب عليها 1359/1940.

والقطعة الرابعة عبارة عن عقد مكون من 22 حبة من الجمشت مستديرة ويحبس كل حبة محبسان من الذهب، ويفصل الحبات عن بعضها فواصل من السلاسل الذهبية بمسافات متساوية وينتهي طرفه بسلسلتين ذهب، فيما جاءت القطعة الخامسة عبارة عن تعليقة مستديرة من الذهب مركب على أحد وجهيها انسيال حرف N ويعلوه التاج من الذهب ويحيط بالتعليقة من الخارج شمبر من البلاتين المرصع بأحجار من الماس.

وذكر المتحف أن الملكة نازلى، توجت من السلطان فؤاد في 24 مايو1919، وأنجبت منه خمس أبناء هم الأمير فاروق والأميرة فوزية والأميرة فايزة والأميرة فائقة والأميرة فتحية، وهي ملكة مصرية سابقة بوصفها الزوجة الثانية للملك فؤاد بعد انفصاله عن الزوجة الأولى الأميرة شيوه كار، حتى صدر قرار ملكى بحرمانها من لقب الملكة الأم في جلسة البلاط الملكى في أغسطس 1950.