شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط تأخيرات القطارات في الوجه القبلي وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مواعيد قطارات السكة الحديد تحسن ملحوظ في القيام والوصول. حيث كشفت جدول المواعيد اليومية انخفاض معدل التأخيرات في الوجه القبلي وبنها بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة ان متوسط تأخيرات القطارات في الخطوط الرئيسية بلغ ٣ ساعات و١٠ دقائق مقارنة ب ٤ ساعات و٢٠ دقيقة.

اما عن متوسط التأخيرات اليوم الاحد فجاءت كالتالي :-

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة