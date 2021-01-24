شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد عددًا من مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برافقه محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب برمانة، عددا من مراكز الشباب بمركز بئر العبد، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد مكاوي، المتحدث باسم المديرية، أن المدير العام تفقد مراكز شباب رمانة للوقوف على مدى تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمراكز وبحث الاحتياجات وانتظام وحسن سير العمل بالمراكز وخدمة أعضائها.

وأشار مكاوي إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أثناء تنفيذ الأنشطة ودخول الأعضاء والرواد إلى مراكز الشباب.