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مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد عددًا من مراكز الشباب 

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برافقه محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب برمانة، عددا من مراكز الشباب بمركز بئر العبد، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المستجد.

وأكد خالد مكاوي، المتحدث باسم المديرية، أن المدير العام تفقد مراكز شباب رمانة للوقوف على مدى تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمراكز وبحث الاحتياجات وانتظام وحسن سير العمل بالمراكز وخدمة أعضائها.

وأشار مكاوي إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أثناء تنفيذ الأنشطة ودخول الأعضاء والرواد إلى مراكز الشباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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