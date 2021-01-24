شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجانا بمزارع الدواجن.. وتؤكد: لم نرصد بؤرا جديدة لأنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ خطتها الموسمية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور كإجراء متبع واحترازى، من خلال حزمة إجراءات وقائية، بالتنسيق مع 28 مديرية بيطرية، ونشر فرق ولجان تقصى لسحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، للتعرف على أى عترات جديدة لأنفلونزا الطيور، كأجراء احترازى، وإرسالها الى معمل بحوث صحة الحيوان للتعرف على إيجابية أى عترات جديدة، مؤكدة أن الوضع آمن وتحت السيطرة.

وتعمل فرق التقصى المشكلة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، على تكثيف إجراءاتها الاحترازية والاحتياطية من خلال لجان تقصى بمزارع الدواجن والتربية المنزلية وأسواق بيع الدواجن لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، خاصة أن المرض ينشط فى الشتاء، ولجان مشكلة بالمزارع أو المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن، وسحب عينات من طيور التربية المنزلية والمزارع والأسواق.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يتم العمل على الخطة الموسمية وتكثيف واستمرار أعمال التقصى بكافة انواعه لمرض أنفلونزا الطيور عن طريق تشكيل لجان من الهيئة وأطباء المديريات، ويتم التنسيق مع المعمل المركزى فى خطة التقصى لمعرفة الموقف الوبائى على مستوى الجمهورية، واستمرار التقصى الموجه النشط حول البؤرة، والتقصى قى مسار الطيور المهاجرة، وذلك من خلال تدعيم الاطباء بالوحدات البيطرية، والتنسيق مع المعمل المركزى لفحص جميع انواع الطيور قبل تسويقها لضمان خلوها من انفلونزا الطيور ومتابعة البلاغات والشكاوى الواردة من المديريات، "قائلا " الوضع امن ولم نرصد بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور.

قال الدكتور جهاد صلاح مدير عام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن الهيئة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة مرض انفلونزا الطيور، بعمل برامج للتقصى النشط فى الأسواق ومزارع الدواجن والتربية المنزلية، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين ،وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.

وأضاف مدير الأوبئة، أنه يتم سحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة وهناك عدد 14 موقع طيور مهاجرة فى 9 محافظات هى الشرقية بورسعيد كفر الشيخ دمياط الدقهلية الاسماعيلية الفيوم أسوان شمال سيناء، و24 سوق فى 12 محافظة هى الشرقية الغربية القليوبية البحيرة الاسكندرية الاسماعيلية الدقهلية الفيوم الجيزة المنيا سوهاج أسوان، موضحا أن هناك لجان مشكلة للتقصى بالمزارع أو المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن، وسحب عينات من طيور التربية المنزلية والمزارع والأسواق وإرسالها الى معمل بحوث صحة الحيوان للتعرف على ايجابية أى عترات جديدة .

وقال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية، أن الإدارة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور، والتربية.

وأضاف"عطية"، إن الهيئة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، وتوعية المربين بخطورة المرض، والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، لافتا الى أن هناك اجراءات تنفيذية عقب ظهور البؤرة .، يتم متابعة تنفيذ اجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة او عند وجود بلاغات بالاشتباه من خلال، كما يتم تدعيم اطباء فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات بالأدوات والمطهرات والمنشورات، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض انفلونزا الطيور فى الطيور المنزلية، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض انفلونزا الطيور فى الحالات البشرية، يتكون فريق الاستجابة السريعة من مسئول تقصى – مسئول للإعدام والتطهير – مسئول للتواصل والتوعية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الامان الحيوى بالمزارع، ومعاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الأمان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، إعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، معاينات المزارع كمحجر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الامراض بين المزارع، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين "جرعة أولية، جرعة منشطة" قبل تسويقها، تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.