شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب قرابة 2 مليون معلم منذ 2014 حتى الآن على التكنولوجيا ومواد التخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أنه تم تدريب أكثر من 2 مليون نعلم خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن فى إطار التنمية المهنية للمعلمين لرفع كفاءتهم المهنية، موضحة أن التدريبات شملت حقائب تدريبية مختلفة كما تم تدريبهم على استخدام التكنولوجيا فى التعلم والمناهج الجديدة فى ياض الأطفال والصفوف الأولى والمواد الدراسية التخصصية للوصول بأعضاء هيئة التدريس إلى أعلى مستوى من الجودة المهنية والكفاءة حتى يصبح قادرا بشكل كبير على العطاء داخل الفصل والمدرسة.

وأتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الأحد 17 يناير الجارى فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين للحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، منح المعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها والذين استوقوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة حيث تم فتح الموقع الإلكترونى 17 يناير الجارى لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 17 يناير الجارى ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2021/5/31 .

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعية بياناتهم والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات، وتسليم كشوف البيانات من الأحد حتى الخميس 27 مايو المقبل ويراعى عدم إستلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2021/5/31، مالم يتم تجديدها عملا

ونبهت الأكاديمية المهنية، على المعلمين والذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف، صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية التطبيقات ونظام التشغيل والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.