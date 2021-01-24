رئيس تضامن النواب: تشكيل لجان لتقصي بيان وزير التموين بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستعقد اجتماعين اليوم الأحد والثلاثاء لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي.

وأضاف أن ذلك يأتي عقب إحالة رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين الذي ألقاه في الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لبحثه والتأكد من صحتها وما رورد فيه ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه .

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الاقتصادية تعقد اجتماعين، اليوم وبعد غد، عقب انتهاء الجلسة العامة، بالقاعة الفرعونية لمناقشة البيان، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.