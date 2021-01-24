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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق عمارات النجدة _ عمارات الروضة _ عمارات الحجاز _ عمارات المقاولون العرب _ المدرسة اليابانية _ العيادات الطبية _ محطة تموين السيارات «وطنية» _ شركة عش الملاحة للبترول بمدينة الغردقة وذلك صباح اليوم الاحد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لزوم أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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