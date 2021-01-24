شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق عمارات النجدة _ عمارات الروضة _ عمارات الحجاز _ عمارات المقاولون العرب _ المدرسة اليابانية _ العيادات الطبية _ محطة تموين السيارات «وطنية» _ شركة عش الملاحة للبترول بمدينة الغردقة وذلك صباح اليوم الاحد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لزوم أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات 161,143

تعافي 126,176

وفيات 8,902