شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد مباراة مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب اليوم الأحد 16 منتخبًا 8 مباريات منها مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد اليوم التى تُقام النسخة 27 من البطولة في مصر، وذلك ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد وتلعب مصر ضد سلوفينيا في الساعة السابعة من مساء اليوم ضمن مونديال كرة اليد 2021.

موعد مباراة مصر وسلوفينيا اليوم في كأس العالم لكرة اليد - مصر 2021

تُقام مباراة مصر وسلوفينيا في الساعة السابعة من مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا اليوم في مونديال كرة اليد 2021

تقوم قناة أون تايم سبورت 1 – On Time Sports 1 بنقل مباراة مصر وسلوفينيا اليوم ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

وتم تخصيص قناة أون تايم سبورت 3 – On Time Sports 3 لنقل مباريات مونديال كرة اليد 2021 عمومًا.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد الأحد 24 يناير- مصر 2021

الجزائر × سويسرا - الساعة 4.30 مساءًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر

المغرب × تشيلي – الساعة 4.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

بيلاروسيا × مقدونيا الشمالية – الساعة 7 مساءًا صالة استاد القاهرة

كوريا الجنوبية × النمسا – الساعة 7 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر × سلوفينيا – الساعة 7 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

ايسلندا × النرويج – الساعة 7 مساءًا صالة استاد القاهرة

البرتغال × فرنسا – الساعة 9.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

روسيا × السويد – الساعة 9.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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نتائج مباريات مونديال اليد السبت 23 يناير- مصر 2021

قطر 28 - البحرين 23

اسبانيا 38 - اوروجواي 23

أنجولا 10 – كاب فيردي (صفر)

تونس 38 - الكونغو الديمقراطية 22

الأرجنتين 23 - كرواتيا 19

المجر 30 - بولندا 26

الدنمارك 34 - اليابان 27

ألمانيا 31 - البرازيل 24

نتائج مباريات كاس العالم لكرة اليد الجمعة 22 يناير- مصر 2021

المغرب 32 - كوريا الجنوبية 25

البرتغال 33- سويسرا 29

روسيا 32 – مقدونيا 20

مصر 35 - بيلا روسيا 26

فرنسا 28 - ايسلندا 26

النمسا 33 – تشيلي31

النرويج 36 – الجزائر 23

السويد 28 = سلوفينيا 28

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الخميس 21 يناير- مصر 2021

الأرجنتين 28- اليابان 24

بولندا 30- أوروجواي 16

تونس 10- كاب فيردي 0

الكونغو الديمقراطية 32- أنجولا 31

المجر 29- البرازيل 23

كرواتيا 28- البحرين 18

الدنمارك 32 – قطر 23

إسبانيا 32- ألمانيا 28

نتائج مباريات مونديال كرة اليد الأربعاء 20/1/2021 :

مصر 28 – روسيا 23

سلوفينيا 31 – مقدونيا 21

تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33

سويسرا 20 – ايسلندا 18

النمسا 36 – المغرب 22

فرنسا 29 – الجزائر 26

النرويج 29 – البرتغال 28

السويد 26 – بيلا روسيا 26

مباراة مصر وبيلاروسيا بمونديال اليد