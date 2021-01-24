شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إنتاج ملياري جرعة لقاحات لحماية الإنتاج الداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة على مواصلة الوزارة دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض والتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً موضحا إنه تم زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً .

وأضاف التقرير حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه إنه حيث تم خلال 2020 انشاء خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية اللقاحات من 8% إلى 30% وهو ما يشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن .

وأشار التقرير إلى إرتباط خطة إنتاج اللقاحات بتنمية قطاع الإنتاج الداجني تركزت في إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به وإعتماد وتسجيل عدد (14) منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول كما يوجد عدد (24) منشأة أخرى جاري إستكمال اجراءات اعتمادها .

ولفت التقرير إلى صدور 22 قرارا منها 9 قرارات جمهورية و13 قرارا من مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيص مواقع خارج الدلتا ووادي النيل لإنشاء مزارع للإنتاج الداجني تطبق قواعد الأمان الحيوي اللازمة تساهم في زيادة الإنتاج الداجني وتوجيه جزء من إنتاجها إلى التصدير إلى الخارج .