شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية تستعد للتطعيم بلقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى الواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد" بمحافظة الإسماعيلية، للحصول على أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، "سينوفارم"، في حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان فى العاشرة ونصف صباح اليوم.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن أكثر من نصف العاملين داخل المستشفى وقعوا على الموافقة للحصول على اللقاح اليوم، مشيرًا إلى أن المستشفى جاهز لاستقبال وزيرة الصحة والحصول على اللقاح، ثم عقد مؤتمر صحفي فى حديقة المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توزيع اللقاح على الطاقم الطبي في مستشفيات العزل بدءًا من اليوم الأحد، على أن تكون البداية من مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر مستشفي أبو خليفة للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع لقاح كورونا الصينى، وسيعقد المؤتمر الصحفي في حديقة المستشفي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لعدوي كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أي بيانات عن اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجًا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.

الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

غرف مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى من الداخل

الاجهزة بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

غرف مستشفى أبو خليفة

مستشفى أبو خليفة