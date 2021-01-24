شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت السكة الحديد لتطوير قطاع نقل البضائع وتحقيق خطة 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد لزيادة حجم المنقول من البضائع ليصل إلى 25 مليون طن بحلول عام 2025، ويقدم الخليج 365 في 9 معلومات ما فعلته الهيئة حتى الآن من أجل تنفيذ هذا الخطة، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لإعادة تأهيل وتجديد عدد 81 جرارا.

2ـ التعاقد مع مصنع سيماف لتصنيع 140 عربة بضائع بمبلغ 544 مليون جنيه.

3 التعاقد مع مصنع سيماف لتصنيع 125 عربة بضائع سطح لنقل الحاويات من الموانئ المصرية.

4ـ قامت الهيئة لأول مرة بتسيير رحلات لنقل الحاويات عبر قطارات البضائع من ميناء العين السخنة إلى محطة الروبيكى بالعاشر من رمضان بخط السويس ـ عين شمس .

5ـ استأنفت السكة الحديد نقل القمح من ميناء بورسعيد الى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد بعد توقف سنوات .

6ـ قامت بتخصيص قطارات لنقل الحاويات من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.

7ـ أعدت الهيئة مشروع لإعادة تأهيل خط أبو طرطور / قنا / سفاجا بطول 800 كم لنقل خام الفوسفات وحمض الفوسفوريك والغلال .

8ـ أعدت السكة الحديد خطة لتطوير خط السويس / الأدبية / السخنة بطول 60 كم لزيادة السعة الاستيعابية من المنقول من البضائع

9- بدأت هيئة السكة الحديد في إنشاء خط مفرد لنقل البضائع من كفر داود حتى السادات بطول 35 كم سكة .