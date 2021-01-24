شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة التعيين فى الوظائف الحكومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن الخطوات التي يجب أن يتبعها أى مواطن متقدم إلى وظيفة بالجهاز الإداري للدولة ولديه أي ملاحظات أو تشكك في النتيجة النهائية للامتحان.

ويجب على المتقدم بالتماس أوتظلم على نتيجة امتحانات التعيين أن يتبع الخطوات الإجرائية الأتية:

1 – يجب أن يتقدم التظلم في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم.

2 – يتم تقديم التظلم إلى الوزير المختص بالتعيين أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

3 – يتم فحص التظلم في مدة لا تتجاوز 30 يوما من اليوم التالى لانقضاء المدة التي يقدم خلالها التظلم.

ويجب على المتظلم اتباع الإجراءات التالية : -

تقديم التظليم في الميعاد وسداد الرسوم

يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحانات والمستندات المقدمة من المتظلم.

إعلان الجهاز لنتيجة التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية.

تكون نتيجة التظلم إما بالرفض مع بيان السبب .. أو الأحقية في وجود المتظلم ضمن قوائم الناجحين أو تعديل ترتيبه .