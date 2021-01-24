شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن موقف إنتاج الأسماك فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، والتابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية أحد بشائر الخير، خطوة نحو الاكتفاء الذاتى من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية فى جمهورية مصر العربية قطاعًا هامًا فى الاقتصاد القومى المصري.

وفى التقرير التالى نستعرض موقف إنتاج الأسماك فى مصر.

1- بلغ إجمالي ما تم إنتاجه حوالى 2 مليون طن منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل ) ، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %.

2-اجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن .

3- إجمالى ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

3- الأصناف المستوردة من الأسماك (الماكريل – الرنجة – السردين).

4- تركزت محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل).

5- بلغ إنتاج البحيرات من الاسماك حوالى 183 ألف طن).

6- التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس).

7- تم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية .

8- تم التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

9- تم ترخيص عدد 9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام).

10- تم التوسع فى الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وطرح 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقع في البحر المتوسط للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.

11- مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي.

12- مصر تحتل المركز الثالث عالمياً فى إنتاج أسماك البلطى.

13- قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الأسماك.