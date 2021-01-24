شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت القيادة السياسية المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، من أجل زيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاته، حتى نحقق أقصى استفادة من إنتاج هذا القطاع الذى يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وفى التقرير التالى نرصد إجراءات وزارة الزراعة لتحقيق المرجو من مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.

1- حصر مراكز تجميع الألبان ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية.

2- تقديم كافة أشكال الدعم وإدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.

3- تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

4- توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين استكمال إجراءات التمويل من البنوك.

5- يشير بيان الإنتاج والاستهلاك إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات من الألبان الطازجة.