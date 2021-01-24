شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطوات وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل صناعة الدواجن في مصر، ركنا هاما وداعما أساسيا، من أهم دعائم الأمن الغذائي، لتوفير البروتين الأبيض، بأسعار مناسبة، للمواطن المصرى، وتعد تربية الدواجن صناعة كبار المستثمرين وصغار المربين، وأصبحت اليوم تحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تتجاوز 97%، بسب زيادة الإنتاج المحلى، وتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد.

وتعتبر صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر، وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى، حيث يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويصل إنتاجنا الى 12 مليار بيضة سنويا.

ووضعت وزارة الزراعة خطة لتنمية قطاع الانتاج الداجنة سنتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به .

2- اعتماد وتسجيل (14) منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE ، كما يوجد (24) منشأة أخرى جاري استكمال إجراءات اعتمادها.

3- فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول.

4- تخصيص مواقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الأمان الحيوي.

5- دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.

6- التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً .

7- تم خلال 2020 إنشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة ، سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%.

موقف الإنتاج والاستهلاك يشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن .