شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر «تنمية الصعيد» في إخطار خطة مصر 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أعمال مؤتمر تنمية الصعيد، اليوم الأحد، بحضور ممثلى جمعيات مستثمرى محافظات الصعيد، والبحر الأحمر وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 .

ويبحث المؤتمر سبل تعظيم القيمة المضافة للثروة الزراعية والصناعية والتعدينية وإحياء الحرف التراثية في محافظات الصعيد، ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت رعاية اللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعيات المستثمرين في صعيد مصر والبحر الاحمر لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الحكومة بأحداث نهضة تنموية حقيقية بحتة ثمارها أبناء الصعيد بعد سنوات من الجهد والعمل الجاد .

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جمعيات المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد لتدعيم أواصر التعاون بين الهيئة والمستثمرين والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الصعيد .