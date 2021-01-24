شكرا لقرائتكم خبر عن وجهت رسالة للغطاسين.. غرفة «سباحة الغوص» تحذر: «سلاحف البحر الأحمر في خطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت غرفة سباحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر من صيد السلاحف البحرية أو الاقتراب منها وتعريض حياتها للأذى.

وأوضحت «الغرفة»، في بيان صحفي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «السلاحف البحرية صقرية المنقار والسلاحف الخضراء من الكائنات المهددة بالانقراض في البحر الأحمر ولها أهمية ودور كبير في الحفاظ على التوازن في النظم البيئية للأعشاب البحرية والشعاب المرجانية وتعتبر من أقدم المخلوقات على وجه الأرض».

وناشدت الغرفة الغطاسين عدم الاقتراب منهم أثناء الغوص وعدم محاولة الإمساك بهم أو اصطيادهم أو تعريضهم للأذى.

كان مسؤولو جمعيات حماية البيئة البحري قد حذروا من تعرض البيئة البحرية خلال الفترة الاخيرة لفقد أهم موارد الطبيعية الحية والتى تشير معظم نتائجها إلى أن هناك انتهاكات بيئية واضحة على النظام البيئى والتنوع البيولوجى في البحر الأحمر.