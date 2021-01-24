شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعتمد على برنامج "القراءة الموحد" لإنهاء مشاكل الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسجيل القراءات بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات، فى انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، و"الخليج 365" يرصد لقرائه كل ما يريد عن برنامج القراءة الموحد الذى يستخدم في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة، وفيما يلى التفاصيل الكاملة لبرنامج القراءة الموحد:

1- أطلقت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

2- يستهدف البرنامج القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة.

3- يقضى برنامج القراءة الموحد تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

4- برنامج القراءة الموحد يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل القراءة الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد.

5- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

6- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

7- برنامج القراءة الموحد سيرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين.

8- البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.