شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: ورش عمل لرفع كفاءة أعضاء التدريس باستخدام المنصات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية بصدد تنظيم عدد من ورش العمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على أن يتم تنفيذها أون لاين خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على استخدام المنصات الإلكترونية.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن بعد 20 فبراير وعودة الدراسة، سيتم تنظيم ندوات للمدرسين والمدرسين المساعدين بالكلية، وذلك فى سبيل دعم اللغة ودعم تعلم استخدام المنصات الالكترونية بما يتماشى مع تحول جامعة القاهرة لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

كان الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، قال إن الكلية تواصل التجهيزات لرفع قدرة المعامل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، وذلك فى سبيل خدمة منظومة التعليم عن بعد أن الكلية بها معامل تضم 251 جهازا سيتم تسخيرها لخدمة الطلاب ومتابعة المحاضرات، كما تمتلك الكلية لديها 3000 جهاز تابلت، سيتم أيضا استخدامها فى منظومة التعليم بالكلية مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية داخل القاعات وذلك بهدف تمكين الطلاب غير القادرين على الدخول لمنصة الجامعة التعليمية بلاك بورد.