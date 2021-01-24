شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين يلقى اليوم محاضرة حول تجربة مصر فى مكافحة كورونا بالقومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى للبحوث، اليوم الأحد، محاضرة لأعضاء هيئة البحوث تحت عنوان "التجربة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ومن المقرر أن يلقى المحاضرة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية.

وتشرف اللجنة الثقافية العلمية والبحثية بالمركز القومى للبحوث على المحاضرة والتى سيتم تنظيمها "أون لاين" وبث مباشر فى نفس الوقت.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكد أن هناك تذبذبا بين الانخفاض والزيادة في أعداد مصابى كورونا ثم يحدث استقرار للعدد حتى تنخفض الأعداد، موضحا أن توجيهات الرئيس مع قرارات الحكومة الخاصة بالتعليم ساهمت في انخفاض أعداد المصابين بكورونا، حيث إن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من بلاد كثيرة، وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن حالات كثيرة من المصابين بكورونا تعالج بالمنزل لأن أعراضها بسيطة، ووزارة الصحة تتابعها، مشيرا إلى أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الأكسجين.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن المستشفيات استوعبت الأعداد التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها، مؤكدا أن الأكسجين يستخدم لحالات الرعاية المركزة ولغير الرعاية، حيث إن الأكسجين دواء، حيث نتنفس ما بين 16 على 20 مرة في الدقيقة، فالأكسجين هو أكسير الحياة للإنسان، وعندما يصاب بضيق تنفس يجرى إسعافه بالأكسجين.