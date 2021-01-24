شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مجهودات الحكومة فى قطاع النقل وتطوير السكك الحديدية والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضى أمام مجلس النواب، استعراض لأبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وما جاء بتقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

واستعرض "مدبولى" مجهودات الحكومة حول السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائى، وقال "مدبولى" إن الحكومة كان لها الكثير من الخطوات التى أدت إلى رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، حيث قفزت مصر 90 مركزاً، مشيرا إلى أن بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب، قد تضمن الإشارة إلى أن الحكومة ستقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماماً عن الخدمة الحالية، ونرصد أبرز مجهودات الحكومة فى ذلك الصدد:

- توريد 250 جراراً حديثاً وإعادة تأهيل 130 جراراً.

- توريد 1300عربة ركاب، و300 عربة بضائع.

- استخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة فى مصر.

- إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات الجديدة .

- إنشاء مشروع القطار عالي السرعة للركاب والبضائع ( السخنة ، العاصمة الإداريةالجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين ) .

- إنشاء قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة.

- مستهدف إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة ( المونوريل ــ ترام الرمل) .

- استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير القائمة

- بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومى للطرق 4500 كم .

- تطوير الموانئ البرية ما أدى لزيادة زاد عدد الركاب إلى حوالى 6.4 مليون راكب .

- تطوير السكك الحديدية أدى لوصول عدد ركابها لـ533 مليون راكب .

- تطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالى عدد المزلقانات المُطورة إلى 461.

- إضافة 5.11كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين

- زيادة عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1.1 مليون رحلة

- بدء تنفيذ مشروع المونوريل، والخاصة بأول شبكة قطارات فائقة السرعة.