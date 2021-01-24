شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات الأمان بمحطة الضبعة النووية تجعلها الأكثر أمانا بالعالم..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ أعلى معدلات الأمان بالمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات وهو ما جعلها تصنف ثان أفضل مشروع بالعالم للبنية التحتية، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن معدلات الأمان المستخدمة فى المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تكنولوجيا الجيل الثالث المستخدمة بالمحطة لتوليد، لتحقيق أعلى معدلات الأمان النووى وهى كالآتى:

1- المفاعل النووى من الجيل الثالث حيث يتم بناء المشروع النووى، كما يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

2- مدة عمر المحطة تصل لـ60 عاما.

3- ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة.

4- لديه استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

5- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

6- مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

7- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

8- يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "فى فى إيه آر 1200".