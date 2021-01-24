شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقيم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن هناك بدائل كثيرة تستعد بها الوزارة منها عقد امتحانات الطلاب بعد 20 فبراير المقبل أو الاكتفاء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية العام مع تحديد بعض الدروس من منهج الترم الأول لتقييم الطلاب فيها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن تقييم الطلاب من خلال الامتحانات مرهون بعودة الدراسة فى مواعيدها 21 فبراير المقبل بعد انتهاء إجازة نصف العام بالفصل الدراسي الأول .

واكدت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لم تلغى بل تم تأجيلها، موضحة أن الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات طبقا لفلسفة نظام التعليم الجديد حيث يتم تقييم الطلاب من خلال مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا عن أداء أبنه بكل فصل دراسى من قبل معلم الفصل، أما الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد امتحانات الترم الأول لهم إلكترونية على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى تجهز الوزارة عدة طرق وآليات للتقييم أولها أداء الطلاب الامتحانات فى المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، كما قد يتم تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثانى ويتم تقييم الطلاب من خلال امتحان واحد نهاية العام الدراسى.