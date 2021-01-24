​​برلمانية تشيد بقطار "أكتوبر- أسوان": مصر تتغير للأحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كشف فيها خطوات الدولة التي ستشهدها خلال السنوات المقبلة، بأنها نقلة نوعية كبيرة للمواطنين.

وأشادت سلامة بمشروع الفيروز، الذي افتتحه السيسي اليوم بمحافظة بورسعيد والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بهدف الاستزراع السمكي لتنمية الموارد الغذائية للمواطن المصري، وتطوير بحيرة المنزلة، مؤكدة أنه إنجاز جديد.

وثمّنت سلامة، في بيان لها، مشروع القطار السريع الذي يربط مدينة 6 أكتوبر ومحافظة أسوان، موضحة أنه سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، وسيكون بمثابة الرابط الأسرع بين العاصمة ومحافظات الصعيد.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بإعلان السيسي البدء ف زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل، وتوفير فرص عمل لشباب أهالينا في سيناء.