​​​​"بوابة العمرة وصندوق تحيا مصر".. ننشر أجندة عمل لجان النواب اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد الأسبوع الجاري اجتماعات مكثفة للجان النوعية بمجلس النواب لفتح العديد من الملفات المهمة، حيث ‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع الإحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمناقشة بيان الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته الأسبوع الماضي، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد اللجنة اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من مناقشتة في الفصل التشريعي الأول، وأعدت عنه تقريرًا لم يتسن عرضه على المجلس بهيئة السابقة.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أيضًا اجتماعًا لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

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