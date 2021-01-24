شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 160 طن قمامة ومخلفات من قرية «نفيشة» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذ شاكر السيد، رئيس قرية نفيشة، والمهندسة منى صالح، سكرتير عام القرية، حملة إزالة قمامة ومخلفات من للقرية من أجل النظافة العامة بنطاق القرية وتوابعها؛ حيث تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي 160 طن تقريباً.

وضمن أعمال الكهرباء تمت أعمال صيانة واناره عدد 15 بلاغ للمواطنين

كما تمت أعمال الرش والتعقيم والتطهير بمنطقة ابو عطوة والمساكن الشعبية ضمن الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وتعليمات العميد وائل حمزه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة اليومية وأعمال صيانة واناره أعمدة الإنارة العامة بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية