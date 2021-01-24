شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقتان.. فايزة سائق سيارة نقل ثقيل وفكيهة مقاول أنفار (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، قصة كفاح لسيدتين وهما فكيهة وفايزة الذين صنعا قصة كفاح مليئة بالتعب عمرها أكتر من 25 عاماً.

القصة الأولي للسيدة «فكيهة»، مقاول أنفار، يعمل معها ما يقرب من ٢٠٠ عامل، حسبما ذكرت خلال اللقاء التليفزيوني.

وقالت «فكيهة» إنها لديها 6 إخوة، 5 بنات وولد، مشيرة إلى أنها بدأت العمل في الحقول ثم بعد ذالك في المعمار، ثم أصبحت قادرة على توريد الأشخاص الذين يرغبون في العمل بشركات المقاولات.

القصة الثانية للسيدة فايزة، والتي تعمل سائقة لسيارة نقل ثقيل،

و قالت «فايزة»: «اشتغلت في البداية في موقف سيارات وعمري ١١ عاما، ثم عملت مع أختى فكيهة فترة، وبعدها اشتغلت تباع على عربية نقل وبعد ذلك اتعلمت السواقه واستخرجت رخصة سواقه مهنية وعملت سائقة».

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب

قصة كفاح اختين مقاوله انفار و سواقة نقل لرعاية اخوتهم بعد رحيل الاب