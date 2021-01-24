شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: لجنة الأزمات تضع خطط قوية لاستئناف الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د.سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية، إن لجنة أزمة السياحة العالمية اجتمعت للمرة الثامنة منذ إنشائها ولأول مرة في عام 2021 في مدريد يوم 18 يناير خلال الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لدفع خطط قوية لاستئناف السياحة.

و أضاف أنه مع قيام العديد من الدول في جميع أنحاء العالم الآن بطرح لقاحات ضد فيروس COVID-19، لاحظت اللجنة أن هذا يفتح نافذة حاسمة في مكافحة الوباء وتعزيز الاستئناف الآمن للسفر الدولي. وقد سلط الأعضاء الضوء على أهمية تكثيف التنسيق، في إطار اللوائح الصحية الدولية، بشأن شهادات التطعيم لضمان تنفيذ مبادئ وبروتوكولات ووثائق السفر الرقمية المنسقة والمشتركة.

الفريق التقني الخاص باللجنة برئاسة اليونان يعمل جنبا إلى جنب مع فريق مخصص مشترك بين الوكالات يعتمد على أجزاء مختلفة من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على ضمان تنفيذ التدابير من قبل الحكومات لتعزيز تطبيقها على جميع مستويات السياحة.

و ناقشت اللجنة خمسة محاور هي :

أن التطعيم يفتح نافذة مهمة من الفرص لمكافحة جائحة COVID-19 وتعزيز إعادة التفكير الآمن للسفر الدولي جنبًا إلى جنب مع أدوات تخفيف المخاطر الأخرى مثل اختبار COVID-19.

وفقا لتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بشأن «تعزيز التأهب للطوارئ الصحية: تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)؛ التقرير المرحلي المؤقت للجنة المراجعة حول أداء اللوائح الصحية الدولية أثناء استجابة COVID-19 تبحث اللجنة في التطبيقات الممكنة للتكنولوجيا الرقمية لتمكين السفر الدولي الآمن، بما في ذلك التوثيق عند نقاط الدخول (المسافرون القادمون والمغادرون)، وتاريخ السفر، والاختبار وتتبع الاتصال، ومتطلبات التطعيم.

الحاجة الملحة إلى تسريع تنسيق مبادئ وبروتوكولات السفر الدولي عبر الحدود لضمان استئناف السياحة بشكل آمن وسلس في ضوء عودة الحالات واستمرار الافتقار إلى المبادئ والآليات المشتركة لاختبار البروتوكولات المتعلقة بالسفر.

اللجنة أصدرت التوصيات التالية:

تكثيف التنسيق، في إطار اللوائح الصحية الدولية، لشهادات التطعيم لضمان المراقبة والتعريف والتنفيذ في الوقت المناسب لمبادئ وبروتوكولات ووثائق السفر الرقمية المشتركة والمنسقة ذات الصلة.

دعم التوحيد القياسي والرقمنة وقابلية التشغيل البيني لبروتوكولات الاختبار وأنظمة الشهادات، بناءً على الأدلة المتفق عليها بشكل عام ومؤشرات تقييم المخاطر لدولة / إقليم المنشأ والمقصد.

دعم مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتطوير وتنسيق نظام منسق في جميع الدول لفتح الحدود بأمان بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

تنفيذ إرشادات الإقلاع CART الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما في ذلك دليل الاختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود وإنشاء ممرات للصحة العامة (PHCs) من أجل تعزيز تنسيق متطلبات بروتوكولات الاختبار.

على الدول أن تضمن أن التدابير التي تؤثر على حركة المرور الدولية قائمة على المخاطر، وقائمة على الأدلة، ومتماسكة، ومتناسبة، ومحدودة زمنياً.

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي قال بهذا الخصوص «إن طرح اللقاحات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن استئناف السياحة لا يمكن أن ينتظر ويجب أن تكون اللقاحات جزءا من نهج منسق أوسع يشمل شهادات وتصاريح السفر الآمن عبر الحدود. على المدى الطويل نحتاج أيضا إلى استعادة الثقة في السياحة، وسوف تساعدنا حملة متحدون من أجل السفر على تحقيق ذلك حيث تقدم رسالة واضحة وقوية مفادها أن السياحة الآمنة أصبحت ممكنة الآن».