شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة محطات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،أعمال تطهير وتعقيم ،وغلق مراكز دروس خصوصية،ورفع كفاءة الطرق،وصيانة محطات الصرف،وتطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه على إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية السالمية تركيب فرد الإنارة بعزبة ابو لبن ،وشد الفرد الخامس بشمشيره ،لاستكمال صيانة كشافات الاناره العامه الرش والتعقيم بالوحدات الصحية.

كما أشرف على سلامة ،رئيس مركز ومدينة قلين على أعمال المقلب العمومي بقلين ،ورفع كفاءة الطرق العامة وصيانة محطة رفع الغنيمي، واستمرار أعمال الرش والتطهير بحصة الغنيمي بقلين .

كما أشرفت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق ،على رفع التراكمات الطينية بشوارع قرية شباس عمير بقلين اليوم دسوق ،وتطهير وتسليك خطوط الصرف الصحى بالمدينة بشوارع سعد،وعبدالعزيز،والثورة،والاتحاد بدحروج ،ونهايه الغفران،طريق فوه ،خلف مركز الريف، كما أغلقت حملة مراكز الدروس بابومندور وكنيسة الصرادوسى ،وبمشاركة المجتمع المدني ،وتم إزالة تراكمات الطين من الشوارع بقرى كفر العرب وكفر مجر، وتم تفقد مستشفى الحميات والمستشفى العام ولا يوجد أي مشاكل في الأكسجين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم من غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية، كما تابع أعمال التطهير والتعقيم وأعمال النظافة بالشوارع ورفع الإشغالات.