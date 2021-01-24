شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة: تسليم جامعة دمنهور 375 ألف طابع طبى وتعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالمستحقين للتعويض بأراضي قابلة للزراعة.

أضاف منوفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم طوابع جامعة دمنهور منهم (250000) طوابع طبية فئة 5 جنيهات بالإضافة إلى تسليم (125000) نسخة من الطوابع تعليمية فئة 20 جنيها، ليبلغ الاجمالى 375 ألف طابع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من طباعة (5000) نسخة خطابات لنائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الخرائط والسجل العيني والخدمات الفنية بالإضافة لخطابات رؤساء الإدارات المركزية للخدمات الفنية وشئون الخرائط والسجل العيني والشئون المالية والإدارية، والانتهاء من استخراج وسلفنة وتسليم عدد (276) خريطة لمديرية لمساحة بسوهاج.

وأضاف أنه تم إعادة طبع وتسليم (11000) خريطة بمقياس رسم 1 : 2500 لصالح غرفة بيع الخرائط بديوان عام الهيئة، وتسليم المطبوعات الخاصة بمخازن الهيئة لتلبية احتياجات المديريات والإدارات المختلفة من السجلات والأظرف بمقاسات مختلفة والاستمارات والدفاتر.

وأكد أنه جارى العمل بطباعة بلوك نوت خاص بالمعامل المركزية للتنبؤ البيئي بالإضافة لمطبوعات معهد بحوث المياه الجوفية التابعين للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري بخلاف المطبوعات الخاصة بالأعمال التعاقدية السارية بإدارة المطابع.