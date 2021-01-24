شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الازهر تطالب عمداء الكليات بتجهيز جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جامعة الأزهر، عمداء الكليات بضرورة تجهيز جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وذلك بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعه الشهري، أمس السبت، 23-1-2021 في جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس و رؤساء الجامعات.

و في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان، على استضافتها جلسة المجلس، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيساً للمجلس، وكذلك وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب، كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.