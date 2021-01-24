شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص أثناسيوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء أمس، القمص أثناسيوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم - المنيرة، وهو من مواليد 4 مايو 1940، وقد سيم كاهنا في 6 فبراير 1987، وترقى لدرجة القمصية في 8 مارسي 2007، فيما تقدمت الكنيسة والمركز الثقافي القبطي بالتعازى لأسرته ومحبيه.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الراهب القمص أرسانيوس الجورجي، قد توفى عن عمر بلغ 52 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 26 سنة، وقد ولد الأب، يوم 3 يناير 1969، وترهب بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يوم 14 أبريل من عام 1995، ونال درجة القسيسية في 26 فبراير 2007 ورتبة القمصية في 2فبراير 2008، متابعة، قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أرسانيوس الجورجي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

والخميس 14 يناير الجاري، توفى القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوى بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، القليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا.