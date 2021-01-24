شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة: أعداد الإصابات بكورونا تتراجع فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة للتدريب، إنه يتم حاليًا حصر احتياجات الأطقم الطبيبة في مستشفيات الصدر والحميات والعزل من اللقاحات استعدادًا لبدء التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم".



وأضاف مساعد وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفيا في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس سيتم إدراج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حسب الضرورة الطبية للحفاظ عليهم.

وواصل قائلا إن أعداد الإصابات بالفيروس شهد تراجع في الفترة الحالية، مستطردًا:"فيه انفراجة في الوضع حاليًا خاصة أن الفترة الأخيرة كانت نسبة الإشغالات مرتفعة بصورة كبيرة، وهذا يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

