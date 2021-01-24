شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جداول امتحانات الترم الأول للجامعات فى أول أسبوع من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن أهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات هو الخاص بامتحانات الفصل الدراسى الأول وأعلننا من قبل تحويل الدراسة إلى النظام الإلكترونى أن الامتحانات ستعقد بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى وأن توزيع جداول امتحانات على الطلاب في الأسبوع الأول من فبراير، بحيث يكون الطلاب مستعدين لعقد الامتحانات بعد انتهاء الإجازة وهذا مرتبط بالوضع الصحى ومعدلات انتشار كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على إكسترا نيوز: الجامعات مؤهلة لإجراء الامتحانات إلكترونيا وتم تجربة ذلك في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة ومن ناحية البنية التحتية مؤهلة والنظام الدراسى هو النظام الهجين والذى يشمل الحضور الشخصى والتعليم عن بعد وبالتالي طريقة التقييم تكون وفقا للنظام لمعلن عنه وهذ مرتبط بالنظام الوبائى والهدف هو التعليم في بيئة آمنة تحافظ على الطلاب والعاملين بالمنظومة .

وتابع: ما اتفق عليه المصريون هو نظام التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة ونقل هذا النظام إلى الجامعات الخاصة يحقق ما اتفق عليه المصريون من العدالة والشفافية، وكان هناك الكثير من الشكاوى من الكليات لأنها تأخذ المتقدمين بأسبقية التقديم والتقديم عن طريق التنسيق الإلكترونى في وقت واحد سيحقق العدالة ويرضى أولياء الأمور.