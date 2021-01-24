شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الصحة للمترددين على المولات فى زمن كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا فى المولات التجارية، وجاءت الإرشادات كالتالي:

1- ارتدى الكمامة

2- استخدم المطهرات

3- التزم بالمسافة البينية الآمنة

4- لا تقوم بلمس العين والفم والأنف

5- نجنب السلام باليد أو العناق

6- استخدم كارت الصراف الآلى

7- طهر دورة المياه قبل استخدامها

8- لا يتم اصطحاب كبار السن والأطفال

9- لا تقم بتجريب مستحضرات التجميل

10 - احرص علي عدم لمس الأسطح

11- استخدم الأطباق والملاعق البلاستيكية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.