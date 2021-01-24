شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تبطين الترع يستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو تنتهى فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إن مشروع تبطين الترع يعتبر من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها ولها دور رئيسى فى توزيع الموارد المائية وتوزيع مياه الرى بين المزارعين وتغيير شكل القرى فى الريف .

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: المشروع يستهدف فى مرحلته الأولى تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع تنتهى فى منتصف 2022 ، ونحن نعمل بمعدلات متسارعة وجيدة .

وأضاف أن الهدف الإجمالى أن نعلى الاستفادة من المياه بأعلى درجة ممكنة وتوصيل المياه إلى المواطنين بشكل أمثل او من خلال وسائل الرى الحديثة، والمستهدف هو الوصول للعائد الأكبر من المياه، ولا يوجد ربط مباشر بين الأمطار ويتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع قبل نزول الأمطار بفترة كافية لأننا نتوقع نزول الأمطار قبلها.