شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: انكسار تدريجى مرتقب لأعداد الإصابات بكورونا فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يتوقع انكسار تدريجي لإعداد إصابات كورونا خلال فبراير تمهيدا للعودة لإعداد الطبيعية للحالات، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية علي قناة ام بي سي مصر، أن الوزارة تتابع تطورات حالات الإصابات بكورونا بعدد من الدول كانجلترا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل، ومقارنتها بإعداد الموجه الأولى وذلك من أجل معرفة منحني الإصابات وانكسارها.

وذكر وزير التعليم العالى أن معدلات الانخفاض بحالات الإصابات بكورونا حاليا 10% على مستوي المستشفيات الجامعية، مشيرا أنه من المقرر عودة الطلاب للجامعات فى 20 فبراير لاستكمال العام الدراسى الجامعى، ومن المقرر أن تعقد بعد 20 فبراير ولن يتم تأجيلها.

وأوضح وزير التعليم العالى:"سواء عقد الامتحانات في الموعد المعلن أو تأجيلها.. كل شيء وارد في ظل جائحة كورونا، ونريد استكمال العام الدراسي والحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدرس ولكن لن نضحي بأحد، ونريد أن يكون هناك توازن بين استكمال الدراسة والحفاظ على صحة الطلاب".