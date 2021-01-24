شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة أخلاقية.. شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادى بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 تغطية بث مباشر عن واقعة اتهام مسؤول بمدرسة بمنطقة شبرا شبرا بالساحل، وآخرين بتكوين وإدارة شبكة لممارسة الدعارة داخل المدرسة، وتحويل المدرسة إلى "وكر ومركز لممارسة الأعمال المنافية للآداب".

وكانت نيابة قسم شرطة الساحل بالقاهرة أمرت بإحالة 7 متهمين للمحاكة العاجلة بتهمة إدارة شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل مدرسة حدائق شبرا الإعدادية دائرة القسم.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من "ح. ح"أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، و"أ. ب" عاملة نظافة، و"أ.ح" عاملة في مصنع، و"إ.ع"عاملة، و"خ.و" سائق، و"م.م"عامل، و"ر.ر" مسئول عن قسم التمريض بمستشفى صحة نفسية حكومي.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية يتهم فيه حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل الدعارة لبعض الساقطات.

انتقل رجال المباحث إلى المدرسة وشاهدوا المتهمين سويا بصورة تدعو للارتياب، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم اعترفوا بأن السبب هو ممارسة الدعارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع واللذين ضبطتهما القوة داخل غرفة العزل الخاصة بالمدرسة وكانا في شكل يوحلا بممارستهما علاقة جنسية.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وبإحالة المتهمين للنيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقي، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.