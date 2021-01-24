شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء وصل 57% ونسعى لنسب أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن افتتاح الرئيس السيسى للمشروع الضخم العملاق استزراع الأسماك هو تحدى كبير من القيادة السياسية والاستراتيجية الحكومية هدفها تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

وتابع الصياد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم، إنه تم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 57% وهدفنا هو الوصول إلى نسب أعلى خلال السنوات المقبلة والمشروعات القومية هدفها تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

على جانب آخر، كان اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عقد اجتماعا لتنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، فى محافظة دمياط، بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي.