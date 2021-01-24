شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى.. ذراع الدولة فى تطوير وصناعة الطلمبات بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وزارة الإنتاج الحربى، أحد أهم أدوات الدولة المصرية في المشروعات القومية الكبرى، وتساهم بدور كبير في كافة المشاريع وخطط الدولة، ومن أهم تلك المشروعات وأهمها مشروع تطوير الـ4500 قرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحات بورسعيد، حيث شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الشهر الجارى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي ) وإحدى الشركات المتخصصة فى مجال تصنيع الطلمبات، بهدف إقامة مصنع بمقر شركة حلوان للصناعات الهندسية داخل أحد الهناجر المملوكة لها لنقل خطوط الإنتاج ذات الحالة الفنية المتميزة والخاصة بشركة الوايلر، وذلك لتصنيع الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية العاملة في مجال (الزراعة والري والصرف ومحطات المياه) بسعات وقدرات مختلفة، وهى الطلمبات التي تستخدم في مشروعات الدولة الأخيرة.

وحسب تصريحات للمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع مختلف الجهات سواء ( وزارات، هيئات حكومية ، القطاع الخاص ) لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطن .

ومن المنتظر أن يتم نقل تكنولوجيا ( التجميع، التصنيع، الإختبار، التقييم) للمنتجات التي يتم تصميمها وإنتاجها وتصنيعها إلي شركة حلوان للصناعات الهندسية مع تدريب العاملين بالشركة علي عمليات التصميم والتصنيع وأعمال الجودة والتركيبات ووضع مخطط زمني لمراحل التنفيذ مؤكداً على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.