شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تعلن بدء استقبال أوراق استمارة الثانوية العامة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعنلت المدارس الثانوى بدء استقبال الأوراق والمستندات الخاصة بكتابة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، بداية من الشهر المقبل.

وحددت المدارس الثانوة الأوراق المطلوبة لتحرير وتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات، موضحة أنه يتطلب أن يقدم الطالب شهادة ميلاد جديدة ووصل مصاريف المدرسة 500 جنيه و4 صور من الإيصال، إضافة إلى وصل تأمين التابلت "100" جنيه و4 صور من ايصال الدفع وصل استمارة ثانوية عامة 202 جنيه و4 صور شخصية خلفية بيضاء وصورة بطاقة ولى الأمر وعمل استمارة إلكترونية بالإيميل الموحد وحفظها وستقوم المدارس بطباعتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذى تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التى ترد من خلالها.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكترونى الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومى - خاص -منازل).

