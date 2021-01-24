شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة..الصحة تحدد مكان وموعد حقن لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.

"الصحة": تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن

وزير الزراعة: المشروع القومى للبتلو رفع الاكتفاء الذاتى من 52% لـ 57%

"الصحة": تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن

وزير النقل: القطار الكهربائى سيحمل الركاب إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الصحة: تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا اختياريا وبالمجان

بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية من مستشفيات النجيلة والعجوزة وأبوخليفة

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

الصحة تحدد مكان وموعد حقن لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل

الصحة: وصول جرعات لقاح كورونا الصينى لمستشفيات العزل لحقن الفرق الطبية

شجاعة مصرى بإيطاليا تنقذ سكان مبنى من حريق.. ووزيرة الهجرة تتواصل معه هاتفيا

الأعلى للجامعات يعلن قبول طلاب الثانوية العامة السودانية والليبية بالتنسيق

وزير الزراعة يكشف: بحيرة "مريوط" مشروع تكاملى بفترة حق انتفاع 20 عاما

الشطب وعدم القبول بنفس العام.. عقوبة المتخلفين عن سداد رسوم الجامعات الخاصة

مساعد وزير السياحة: بدء أعمال الصيانة لحوائط سور قصر البارون

وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر تمهيدا لافتتاحه

التعليم: إتاحة بريد إلكترونى لقرابة 20 مليون طالب وكتب وامتحانات استرشادية

تعرف على موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات.. انفوجراف

طارق شوقى ينعى وفاة وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

وزير النقل: من الوارد التعاقد على قطار سرعته 350 كم فى المستقبل

الأعلى للجامعات:بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد إجازة نصف العام

وزير الزراعة: عامل الوقت مهم لدى الرئيس والفيروز مشروع متكامل وإضافة لإنتاجنا

مراحل وشروط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 25 رغبة و3 أيام لتعديل الرغبات

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الصحة تعلن توزيع لقاح كورونا من مستشفى أبوخليفة