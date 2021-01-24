نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل متهم جديد في قضية "فيرمونت" ومأساة طفلة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

منها تنفيذ نصف مليون حكم قضائي.. جهود الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1735 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1924 متهم، في حملات استمرت أسبوع.

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الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو)

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "25 يناير" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا.

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حرقاها حتى أصيبت بتبول لا إرادي.. مأساة طفلة قتلها والدها وزوجته في أكتوبر

ملابسات جديدة حملتها التحريات والتحقيقات في واقعة تعذيب طفلة لم تتعد الـ3 سنوات من عمرها حتى الموت على يد أبيها وزوجته بمنطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.

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استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما في بولاق الدكرور، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن خلافات زوجية بين الطرفين دفعت الزوج لأن يقوم بذبح زوجته ثم فصل رأسها عن جسدها واصابة ابنته الصغرى التي حاولت الدفاع عن والدتها.

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النيابة العامة: إخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري في قضية "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت".

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إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب للمفوضين

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 4 مليارات جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 55 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7 مليار قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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الداخلية X أسبوع.. ضبط 2715 قضية آثار و36 عنصر إجرامي شديد الخطورة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، منح جميع السجناء زيارة استثنائية على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير المقبل.

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النيابة الإدارية تعلن مواعيد "المتغيبين" عن مقابلات شغل وظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017 المتغيبين عن الحضور في المواعيد التي كانت محددة لهم.

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