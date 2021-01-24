​​​للقضاء على العشوائية.. نائبة تطالب الحكومة بتفعيل قانون "السايس" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تستنكر استمرار وجود السايس حتى هذه اللحظة على مستوى الجمهورية، رغم إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًّا بقانون "السايس".

وأكدت عبدالحليم أن القوانين لم تنفذ على أرض الواقع دون عقوبات صارمة وتشديد الرقابة من قِبل الحكومة.

وأشارت النائبة، خلال بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادي السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن، ويقنن الوضع الحالي لهم؛ ولكن وفقًا لما تتم مشاهدته يوميًّا فعدم تطبيق القانون أسهم في كثرة وجودهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقي المحافظات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المادة الثانية من القانون تنص على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وهذا لم يحدث بالفعل؛ مما يجعل المواطنين أكثر عرضة لابتزاز السايس.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لتطبيق وتفعيل قانون السايس على أرض الواقع، حتى لا يستيقظ الجميع على كارثة مجتمعية، مشيرةً إلى أن تقنين الأوضاع المخالفة هو أمر صحي ويقضي على الأعمال العشوائية وما يشوبها من تصرفات تقع تحت طائلة القانون.

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