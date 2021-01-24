شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة كورونا»: الحالات المتوسطة والشديدة تمثل 15% من إجمالي الإصابات بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك خطة للتطعيم بلقاح كورونا، وتكون للفئات الأولى بالرعاية، وهم الأطقم الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة السرطان، والكلى، والسمنة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاحات متوفرة للأطقم الطبية في مستشفيات العزل، مردفا «غدًا نهاية الوباء أو الوصول للأمان بشأنه».

وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التأخر في بدء عملية التطعيم هدفه توفير كميات كافية للفئات الأولى بالرعاية التي تم تحديدها أعلاه.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه تم التعاقد مع جميع الشركات التي أنتجت لقاحات ضد فيروس كورونا، موضحا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا،من جرعة واحدة.

وأكد أن أعداد إصابات كورونا المعلنة من وزارة الصحة هي الحالات المتوسطة والشديدة وتمثل 15 % من إجمالي الحالات.

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفضت -بصفة عامة- بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

واستطرد: “على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة حيث إنه من الصعب توفير اللقاح لكل الشعب المصري في آن واحد، لذا فإن الالتزام يعد سلاحا ثانيا لمواجهة الفيروس إلى جوار اللقاح”.

وشدد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أنه تم إجراء الاختبارت اللازمة على اللقاح الذي سيتم تطعيمه غدا، للتأكد من أمانه.