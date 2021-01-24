شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لدينا 50 ألف جرعة في مصر حاليًا من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية عددها ضخم وسيتم البدء بهم أولا في تلقي اللقاح غدًا، مضيفا أنه سيبدأ التطعيم بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية أولا ويليها كل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر.

وأوضح خالد مجاهد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، أنه تم فتح موقع تسجيل لتلقي اللقاح للأطقم الطبية لمستفيات العزل، مضيفا أن 50 ألف جرعة من سينوفارم متوفرة لـ 25 ألف شخص لأن كل شخص له جرعتين يفلصهم 3 أسابيع، مؤكدًا أن الشحنات تصل تباعا في نهاية الأسبوع، حيث تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه طبقا لإتاحة اللقاح وبعد الانتهاء من الأطقم الطبيه سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أنه لن يتم تلقيح أي فرد بالجرعة الأولى إلا بعد توافر الجرعة الثانية أيضا حتى لا يفقد التطعيم فاعليته، مضيفًا أن زارة الصحة ملتزمة بالمدة (3 أسابيع ) كحد فاصل بين الجرعتين .

واختتم حديثه قائلا: «التطعيم اختياري وليس إجباريا ويقوم الفرد بالتوقيع على رغبته في تلقي اللقاح، ولا يوجد تصنيف بين سينوفارم وأسترازينكا وأي لقاح مصرح به سيتم تطعيم المواطنين به».