شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: فتح باب التسجيل لتلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.
قال مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: إن الاطقم الطبية في مصر عددها ضخم والحملة ستبدأ غداً لشريحة الاطقم الطبية الموجودة في خط الدفاع الاول، مضيفًا: «هنبدأ بكرة من مستسشفى ابو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظراً لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بابو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية»
وتابع: «هنبدأ بالاطقم الطبية في خط الدفاع الاول وهم الفئات الاولى ثم بقية شرائح الاطقم الطبية تباعًا لكن البداية ستكون من العاملين في مستشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالاضافة للحميات والصدر».
أوضح مجاهد أنه تم بالفعل إعتبارًا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلي للاطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الاولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقي اللقاح، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الاطقم الطبية طبقاً لمبدأ الاولوية«.
أكمل: «لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح سينوفارم الصيني حيث تتوفر منه 50 ألف جرعة أو تزيد قليلاً وهي جرعات وصلت بالفعل لارض مصر بما يغطي نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة اسابيع».
أشار مجاهد إلى أنه تم التعاقد مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري بالاضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية، مشدداً أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الاولى بالرعاية بداية من الاطقم الطبية وفقاً للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الاطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة«.
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