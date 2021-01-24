شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: فتح باب التسجيل لتلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.

قال مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: إن الاطقم الطبية في مصر عددها ضخم والحملة ستبدأ غداً لشريحة الاطقم الطبية الموجودة في خط الدفاع الاول، مضيفًا: «هنبدأ بكرة من مستسشفى ابو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظراً لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بابو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية»

وتابع: «هنبدأ بالاطقم الطبية في خط الدفاع الاول وهم الفئات الاولى ثم بقية شرائح الاطقم الطبية تباعًا لكن البداية ستكون من العاملين في مستشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالاضافة للحميات والصدر».

أوضح مجاهد أنه تم بالفعل إعتبارًا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلي للاطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الاولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقي اللقاح، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الاطقم الطبية طبقاً لمبدأ الاولوية«.

أكمل: «لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح سينوفارم الصيني حيث تتوفر منه 50 ألف جرعة أو تزيد قليلاً وهي جرعات وصلت بالفعل لارض مصر بما يغطي نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة اسابيع».

أشار مجاهد إلى أنه تم التعاقد مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري بالاضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية، مشدداً أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الاولى بالرعاية بداية من الاطقم الطبية وفقاً للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الاطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة«.