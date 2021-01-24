شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف مهنئا بعيد الشرطة: ملاحم وطنية تجسد روح الوفاء والفداء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة العيد الـ69 للشرطة، الذي يوافق 25 من يناير.

وأشاد نقيب الأشراف، بما قدمه ويقدمه رجال الجيش والشرطة من ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل.

وثمّن نقيب الأشراف، الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد.

وأكد أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

وطالب الشريف، جميع فئات الشعب المصري بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لأداء دورها على أكمل وجه، والتصدي للشائعات المغرضة، والتي تسعى إلى الوقيعة مع مؤسسات الدولة الوطنية العريقة.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن تكون الشرطة المصرية مع رجال القوات المسلحة دومًا نموذجًا حيًا للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التيارات المعادية.