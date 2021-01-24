شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة الزراعة لتوفير الاحتياجات من اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الزراعة خطة لتوفير الاحتياجات من اللحوم في بداية عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي سوف تصل إلى 52%، وبفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي فقد انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم مما أدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% .

وقامت الوزارة بحصر الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية نرصده فى التقرير التالى:

1-حجم الثروة الحيوانية فى مصر يبلغ 3,8 مليون رأس.

2-عدد الأبقار المحلية 2,3 مليون رأس.

3- عدد الجاموس المحلي 1,3 مليون رأس.

4- عدد الأبقار المستوردة 0,2 مليون رأس.

5- 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل .

6- تم تحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها.

7- تم تحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة

8- تم تحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.